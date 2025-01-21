Трубин против "Барселоны" и другие топ-противостояния: полное расписание Лиги чемпионов 21 января

Седьмой тур главного еврокубка в 19:45 по киевскому времени откроют два матча. Итальянская "Аталанта" дома сыграет против австрийского "Штурма". А "Монако" на своей арене примет английскую "Астон Виллу".

В 22 часа начнутся еще семь поединков. В центральном матче вечера мадридский "Атлетико" сыграет против леверкузенского "Байера". А в Лиссабоне местная "Бенфика" украинца Анатолия Трубина померится силами с испанской "Барселоной". Еще одно интересное противостояние состоится в английском Ливерпуле, где местный клуб, возглавляющий таблицу ЛЧ, примет французский "Лилль".

Кроме того, итальянская "Болонья" встретится с немецкой "Боруссией" Д, бельгийский "Брюгге" сойдется с итальянским "Ювентусом", сербская "Црвена Звезда" примет нидерландский ПСВ, а братиславский "Слован" - немецкий "Штутгарт".

Все поединки покажет официальный транслятор турнира - платформа MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL.

Перечень матчей вторника в 7-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

19:45, "Аталанта" - "Штурм"

19:45, "Монако" - "Астон Вилла"

22:00, "Атлетико" - "Байер"

22:00, "Бенфика" - "Барселона"

22:00, "Болонья" - "Боруссия" Д

22:00, "Брюгге" - "Ювентус"

22:00, "Црвена Звезда" - ПСВ

22:00, "Ливерпуль" - "Лилль"

22:00, "Слован" - "Штутгарт"

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"Атлетико" - "Байер". Нас ждет противостояние Диего Симеоне и Хаби Алонсо, чьи команды претендуют на прямой билет в 1/8 финала. Как команда Симеоне, так и подопечные Алонсо, сейчас находятся в отличной форме. Серия побед "Байера" состоит уже из 11-ти матчей, а "Атлетико" на выходные прервал свою серию из 15 побед подряд.

"Бенфика" Анатолия Трубина будет принимать "Барселону". Украинского голкипера ждет новый очень серьезный вызов. Экзамен "Баварией", в котором разница ударов была 24:1 не в пользу "орлов", Трубин прошел почти на отлично, совершив девять сейвов и получив лучшие оценки среди игроков обеих команд. Теперь против украинца и его команды будет играть суперфорвард Роберт Левандовски, который в этом розыгрыше ЛЧ отметился семью мячами.

"Ливерпуль " - единственная команда, которой удалось не только не проиграть ни одного матча, но и вообще не потерять ни одного зачетного балла в обновленном формате ЛЧ. "Мерсисайдцы" дома сыграют с "Лиллем", который, также удивляет в этом розыгрыше самого престижного турнира. Французы могут не просто выйти в следующий раунд, а получить прямой билет в 1/8 финала.