Циганков повернувся в основу та організував гол "Жирони" (відео)

Український вінгер Віктор Циганков вперше з листопада вийшов у основі "Жирони". Повернення він відзначив асистом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 20-й тур

"Жирона" – "Севілья" – 1:2

Голи: Мартінес, 36 – Сауль, 59, Лукебакіо, 88

Нереалізований пенальті: Ромеро (С), 3.

Циганков вийшов на поле вдруге після відновлення від травми. Але якщо в попередньому матчі з "Алавесом" з'явився на полі з лави запасних, то в протистоянні з "Севільєю" розпочав зі старту.

Українець провів на полі весь матч. А на 36-й хвилині організував гол своєї команди. Під час розіграшу кутового він навісив на Арнау Мартінеса, а той головою з близької відстані переправив м'яч у ворота гостей.

На жаль утримати перемогу, або бодай нічию каталонський клуб не зміг. "Севілья" на початку другого тайму зрівняла рахунок зусиллями Сауля. А під завісу зустрічі форвард гостей Лукебакіо приніс своїй команді перемогу – 2:1.

Завдяки цьому "Севілья" у турнірній таблиці впритул наблизилася до "Жирони". Команда з 26-ма заліковими балами піднялась на 9-ту сходинку. У "Жирони" залишилось 28 очок, вона йде 8-ю.

Лідирує в турнірі столичний "Атлетіко". Він з 44-ма пунктами випереджає на одне очко мадридський "Реал" та на шість – "Барселону".

Циганков у сезоні-2024/25

Українець змазав підготовку до сезону через травму стегна, отриману на Євро-2024 у складі збірної України та вірусну хворобу.

З'явився в складі "Жирони" в другому матчі Ла Ліги проти "Атлетіко" (0:3). У наступній грі з "Осасуною" (4:0) оформив гол+пас. Зіграв ще в чотирьох поєдинках чемпіонату та стартовій грі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ (0:1). У другому турі ЛЧ у протистоянні з нідерландським "Фейєнордом" (2:3) отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги.

Не грав впродовж півтора місяця, повернувшись на поле наприкінці листопада. Зіграв у Ла Лізі проти "Еспаньола" (4:1) та в ЛЧ проти австрійського "Штурма" (0:1). Після чого знов травмувався і вибув до кінця 2024 року.

У 2025-му вийшов з лави та провів 20 хвилин проти "Алавеса" (1:0). Відіграв увесь матч з "Севільєю" (1:2), відзначившись асистом.

Загалом український вінгер провів за "Жирону" 12 матчів. Він забив один гол та віддав дві результативні передачі.