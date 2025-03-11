Трубін проти "Барселони", битва "Ліверпуля" з ПСЖ та інше: повний розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів

У протистояннях на даній стадії беруть участь вісім найкращих команд за підсумками лігового етапу – вони потрапили до 1/8 напряму. З ними грають вісім переможців попереднього раунду плей-офф.

Ігровий день стартує о 19:45 за Києвом. Першими на поле Олімпійського стадіону в Барселоні вийдуть місцевий суперклуб та лісабонська "Бенфіка".

О 22:00 розпочнуться ще три поєдинки. У Англії "Ліверпуль" продовжить неймовірну битву з французьким ПСЖ. "Байєр" у Леверкузені спробує відіграли три м'ячі, пропущені від "Баварії" у "першій серії" німецького дербі. "Інтер" у Мілані має закріпити успіх першого матчу з нідерландським "Фейєнордом".

Усі ігри покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турніру в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL. Трансляція вечірніх зустрічей розпочинеться з передматчевої студії о 21:35.

Перелік матчів вівторка у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

19:45, "Барселона" – "Бенфіка" (перший матч – 1:0)

22:00, "Байєр" – "Баварія" (перший матч – 0:3)

22:00, "Ліверпуль" – ПСЖ (перший матч – 1:0)

22:00, "Інтер" – "Фейєнорд" (перший матч – 2:0)

Анонс матчів 11 березня

"Барселона" – "Бенфіка". Команди втретє зіграють у рамках поточної ЛЧ та вперше зустрінуться в Барселоні. До цього було два поєдинки в Лісабоні. Спочатку на ліговому етапі "Барса" взяла гору в гольовій перестрілці – 5:4. А тиждень тому змогла утримати мінімальну перемогу (1:0), граючи півтора тайми у меншості. У останньому матчі "орлів" неодноразово рятував український голкіпер Трубін. Цього разу лише його подвигів буде замало. Для загального успіху треба забивати.

"Ліверпуль" – ПСЖ. Команда Арне Слота здобула в Парижі божевільну перемогу, завдавши єдиного удару в площину воріт суперника. Гравці ПСЖ завдали 30 ударів, але пішли з поля без голу. У Франції після матчу багато говорили, що Фортуна не завжди посміхається тим, хто дійсно найсильніший. Тож у команди Луїса Енріке буде нагода довести свою спроможність, тепер уже на полі суперника.

"Байєр" – "Баварія". "Фармацевти" поступилися у Мюнхені з рахунком 0:3. Але це ще нічого не значить. Якщо, скажімо, "Байєр" заб'є швидкий гол, напруга в протистоянні ще триматиметься. Та й взагалі принципові поєдинки цих суперників дуже важко прорахувати. Краще просто подивитися, чим все закінчиться.

"Інтер" – "Фейєнорд". А в цій парі, здається вже все ясно. При всій повазі до нідерландців, дуже важко віриться в їхній загальний камбек у Мілані. Гарантувати можна одне – "Фейєнорд" не здасться без бою.