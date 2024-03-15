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Трубін у помсті за "Шахтар", Хабі Алонсо уник "Ліверпуля": пари 1/4 фіналу Ліги Європи

Ньйон, П'ятниця 15 березня 2024 14:17
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Трубін у помсті за "Шахтар", Хабі Алонсо уник "Ліверпуля": пари 1/4 фіналу Ліги Європи Фото: "Байєр" прагне здобути требл за підсумками сезону (facebook.com/bayer04leverkusen)
Автор: Антон Федорців

Церемонія жеребкування чвертьфінальної стадії Ліги Європи 2023/24 завершилася в штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в швейцарському Ньйоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу.

За трофеєм Ліги Європи продовжують перегони 8 колективів. Перші поєдинки стадії 1/4 фіналу відбудуться 11 квітня, а матчі-відповіді зіграють 18 квітня.

На цій стадії плей-офф буде італійське протистояння "Мілана" та "Роми". Натомість "Аталанта" з Бергамо зустрінеться з англійським "Ліверпулем". Леверкузенський "Байєр" поміряється силами з лондонським "Вест Хемом".

Українець Анатолій Трубін матиме нагоду помститися за колишній клуб – донецький "Шахтар". Лісабонська "Бенфіка" воротаря збірної України протистоятиме французькому "Марселю". У першому раунді плей-офф турніру саме "Олімпік" вибив "гірників".

У разі перемоги "Бенфіка" в півфіналі зустрінеться з переможцем пари "Ліверпуль" – "Аталанта". Натомість сильніший в протистоянні Мілана та Рима зустрінеться з "Байєром" або "Вест Хемом". Фінал запланований на 22 травня в Дубліні.

Усі пари 1/4 фіналу Ліги Європи 2023/24:

  • "Мілан" – "Рома"
  • "Ліверпуль" – "Аталанта"
  • "Байєр" – "Вест Хем"
  • "Бенфіка" – "Марсель"

Трубін у помсті за &quot;Шахтар&quot;, Хабі Алонсо уник &quot;Ліверпуля&quot;: пари 1/4 фіналу Ліги Європи

До слова, раніше УЄФА провів жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24.

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