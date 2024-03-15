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Трубин в мести за "Шахтер", Хаби Алонсо избежал "Ливерпуля": пары 1/4 финала Лиги Европы

Ньон, Пятница 15 марта 2024 14:17
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Трубин в мести за "Шахтер", Хаби Алонсо избежал "Ливерпуля": пары 1/4 финала Лиги Европы Фото: "Байер" стремится получить требл по итогам сезона (facebook.com/bayer04leverkusen)
Автор: Антон Федорцив

Церемония жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги Европы 2023/24 завершилась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Гонку за трофеем Лиги Европы продолжают 8 коллективов. Первые поединки стадии 1/4 финала состоятся 11 апреля, а ответные матчи сыграют 18 апреля.

На этой стадии плей-офф будет итальянское противостояние "Милана" и "Ромы". В свою очередь "Аталанта" из Бергамо встретится с английским "Ливерпулем". Леверкузенский "Байер" померяется силами с лондонским "Вест Хэмом".

Украинец Анатолий Трубин сможет отомстить за бывший клуб – донецкий "Шахтер". Лиссабонская "Бенфика" вратаря сборной Украины будет противостоять французскому "Марселю". В первом раунде плей-офф турнира именно "Олимпик" выбил "горняков".

В случае победы "Бенфика" в полуфинале встретится с победителем пары "Ливерпуль" – "Аталанта". В свою очередь сильнейший в противостоянии Милана и Рима встретится с "Байером" либо "Вест Хэмом". Финал намечен на 22 мая в Дублине.

Все пары 1/4 финала Лиги Европы 2023/24:

  • "Милан" – "Рома"
  • "Ливерпуль" – "Аталанта"
  • "Байер" – "Вест Хэм"
  • "Бенфика" – "Марсель"

Трубин в мести за &quot;Шахтер&quot;, Хаби Алонсо избежал &quot;Ливерпуля&quot;: пары 1/4 финала Лиги Европы

К слову, ранее УЕФА провел жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24.

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