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"Шахтар" розпочав новий рік подовженим матчем з "Динамо": як завершилось протистояння

Анталья, Четвер 09 січня 2025 18:44
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"Шахтар" розпочав новий рік подовженим матчем з "Динамо": як завершилось протистояння Фото: Кевін забив перший гол "гірників" у 2025-му (x.com/FCShakhtar_ua)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіони України на зборах у Туреччині зіграли спаринг з минулорічним переможцем першості Хорватії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт донецького клубу.

Контрольний матч

"Шахтар" – "Динамо" Загреб – 2:2

Голи: Кевін, 33, Степаненко, 84 – Стойковіч, 14, Ходжа, 95

Підопічні Маріно Пушіча зустрілись зі загребським "Динамо". Хорватський клуб, як і "гірники", готується до завершальних матчів основного раунду Ліги чемпіонів.

Щоб задіяти більшу кількість футболістів спаринг було вирішено провести в незвичному форматі. Спочатку – два тайми по 30 хвилин, а потім – третій вже на 45.

На старт поєдинку гірники виставили основу: Різник – Азарові, Матвієнко, Бондар, Конопля – Криськів – Кевін, Судаков, Бондаренко, Зубков – Сікан.

Першу 30-хвилину активніше почали українці. Проте "Динамо" швидко збило активність "гірників" та само почало тиснути. Як результат – гол у ворота Різника на 14-й хвилині. Стойковічу вдався розкішний дальній удар у лівий верхній кут.

Одразу після першої короткої перерви Стойковіч міг оформити дубль, але з гострого кута пробив над воротами. А от "Шахтар" буквально в наступній атаці зумів відігратися. Чудову індивідуальну майстерність показав Кевін. Він з лівого флангу змістився до штрафного та закрутив м'яч у дальній кут. До кінця другої 30-хвилинкит хорвати мали ще два непоганих моменти, але не скористались ними.

На третій тайм "гірники" виставили таких футболістів: Фесюн – Педро Енріке, Фарина, Грам, Тобіас – Егіналду, Марлон, Степаненко, Педрінью – Невертон, Траоре.

Певний час українці володіли ініціативою, що втілилось у другий гол, який забив Степаненко. Одначе розпочати рік з перемоги "Шахтарю" не вдалось. На 95-й хвилині суперники рахунок зрівняли.

У час, що залишився, "гірники" могли забити вирішальний гол. Двічі хороші шанси мав Егіналду. Проте у першому випадку динамівців врятувала стійка. А в другому – чудово зіграв їхній воротар Філіповіч.

&quot;Шахтар&quot; розпочав новий рік подовженим матчем з &quot;Динамо&quot;: як завершилось протистояння

"Шахтар" у січні: що відомо

У чемпіонів України заплановані в Туреччині ще два спаринги. Обидва вони відбудуться в один день – 15 січня. І в обох випадках "гірники" зіграють з представниками Болгарії. Спочатку з "Лудогорцем", який зараз тренує колишній наставник українського клубу Ігор Йовічевіч. А потім – з софійським ЦСКА.

А вже за тиждень "Шахтар" гратиме в Лізі чемпіонів. 22 січня команда проведе номінально домашній матч зі французьким "Брестом". А 29-го січня – закінчить основний раунд гостьовим поєдинком з дортмундською "Боруссією".

Після 6-ти турів ЛЧ "гірники" набрали 4 очки та посідають у таблиці 27-му сходинку. Українська команда має дуже невеликі шанси на продовження боротьби в плей-офф.

Раніше до "Динамо" приєднався кандидат у дві збірні з екзотичного чемпіонату.

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