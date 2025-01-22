Трубін з ляпом та двома пенальті поступився "Барселоні", "Атлетіко" перервав серію "Байєра": головне у Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів, основний етап, 7-й тур

"Аталанта" – "Штурм" – 5:0

Голи: Ретегі, 12, Пашаліч, 58, Де Кетеларе, 63, Лукман, 90, Брешіаніні, 90+5

"Монако" – "Астон Вілла" – 1:0

Гол: Сінго, 8

"Атлетіко" – "Байєр" – 2:1

Голи: Альварес, 52, 90 – Інкап'є, 45+1

Вилучення: Барріос (А), 23 – Інкап'є (Б), 75

"Бенфіка" – "Барселона" – 4:5

Голи: Павлідіс, 2, 22, 30 (пенальті), Араухо, 68 (автогол) – Левандовські, 13 (пенальті), 78 (пенальті), Рафінья, 64, 90+6, Е. Гарсія, 87

Вилучення: Кабрал (Бен), 90+8

"Болонья" – "Боруссія" Д – 2:1

Голи: Даллінга, 71, Айлінг-Джуніор, 72 – Гірассі, 15, (пенальті)

"Брюгге" – "Ювентус" – 0:0

"Црвена Звезда" – ПСВ – 2:3

Голи: Ндіайє, 71, Джига, 77 – Де Йонг, 17, Тіль, 23, Фламінго, 43

Вилучення: Фламінго (П), 50

"Ліверпуль" – "Лілль" – 2:1

Голи: Салах, 34, Елліотт, 67 – Девід, 62

Вилучення: Манді (Лілль), 59

"Слован" – "Штутгарт" – 1:3

Голи: Метсоко, 85 – Левелінг, 11, 36, Рідер, 87

Український воротар Анатолій Трубін став однією з головних фігур надрезультативного поєдинку в Лісабоні, де місцева "Бенфіка" поступилася "Барселоні" – 4:5.

Українець пропустив перший гол на 13-й хвилині з пенальті від Роберта Левандовські. Суддя призначив 11-метровий після перегляду VAR. На 64-й українець припустився помилки: роблячи винос, він влучив у голову Рафіньї, від якої м'яч відскочив у ворота. А на 78-й Трубін знову не зміг парирувати 11-метровий від Левандовські. До останнього епізоду "Бенфіка" вела в рахунку – 4:2. Але примудрилася втратити не лише перемогу, але бодай нічию. Ще два м'ячі влетіли у ворота українського кіпера на 87-й та 90+6-й хвилинах.

Фото: Роберт Левандовські з 9-ма голами очолює список бомбардирів ЛЧ (facebook.com/fcbarcelona)

У Мадриді місцевий "Атлетіко" вирвав перемогу над леверкузенським "Байєром". На 23-й хвилині господарі залишились вдесятьох після того як Барріос отримав пряму червону через грубу гру. І німецький клуб реалізував цю чисельну перевагу: Інкап'є забив гол у роздягальню. На початку другого тайму "матрацники" зусиллями Альвареса зуміли зрівняти рахунок у меншості. А коли після вилучення Інкап'є склади зрівнялися, господарі забили переможний гол: дубль оформив Альварес. Таким чином мадридці перервали переможну серію "Байєра" з 11-ти матчів у всіх турнірах.

Фото: Хуліан Альварес святкує переможний дубль у ворота "Байєра" (x.com/atletienglish)

Англійський "Ліверпуль" здобув сьому поспіль перемогу в основному раунді ЛЧ завдяки голам Салаха та Еліотта. Єгиптянин забив свій 50-й гол у єврокубках, його партнер по команді – дебютний. Крім того, "Ліверпуль" встановив новий клубний рекорд за кількістю хвилин без пропущених голів у єврокубках – 572. Перервав цю серію канадський нападник "Лілля" Девід, який все ж таки зміг засмутити лідерів ЛЧ.

Фото: Мохамед Салах забив 50-й гол у єврокубках (x.com/LFC)

"Ліверпуль" був близьким до того, щоб достроково, за тур до закінчення, виграти основний етап турніру. Але лісабонський камбек "Барселони" не дозволив оформити цей тріумф. У останньому турі каталонці теоретично ще можуть обійти "червоних".

Наразі лише чотири команди гарантували собі участь у 1/8 фіналу. Це "Ліверпуль", "Барселона", "Атлетіко" та "Аталанта". За чотири місця, що залишилися, як і за перепустки в поєдинки плей-офф розгорнеться надзвичайно гостра боротьба в останніх матчах лігового етапу.

Серед тих, хто не втратив усіх шансів – і донецький "Шахтар". "Гірники" посідають 28-е місце. У середу, 22 січня, вони отримають шанс поліпшити своє становище в зустрічі з французьким "Брестом".