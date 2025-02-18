Трубін за крок від 1/8 фіналу: повний розклад вівторка у плей-офф Ліги чемпіонів

В стикових іграх беруть участь команди, які за підсумками основного раунду посіли місця з 9-го до 24-те. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу де на них уже чекають клуби, що посіли перші вісім сходинок у загальній таблиці.

Ігровий день стартує о 19:45 за Києвом у італійському Мілані. Там, команда господарів зіграє проти нідерландського "Фейєнорда". "Россонері" намагатимуться відіграти мінімальну поразку в першому матчі – 0:1.

О 22:00 розпочнуться ще три поєдинки. Лісабонська "Бенфіка" українця Анатолія Трубіна дома зіграє проти представника французької Ліги 1 – "Монако". Стартова зустріч суперників завершилась перемогою клубу українця – 1:0.

Мюнхенська "Баварія", яка тиждень тому перемогла у Глазго шотландський "Селтік" (2:1), спробує закріпити успіх вдома. А італійська "Аталанта" після поразки від бельгійського "Брюгге" (1:2) налаштована на домашній реванш.

Усі поєдинки покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турніру в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL. Трансляція вечірніх зустрічей розпочинеться з передматчевої студії о 21:35.

Перелік матчів вівторка у плей-офф Ліги чемпіонів:

19:45, "Мілан" – "Фейєнорд"

22:00, "Бенфіка" – "Монако"

22:00, "Баварія" – "Селтік"

22:00, "Аталанта" – "Брюгге"

Анонс матчів 18 лютого

"Бенфіка" – "Монако". Лісабонці двічі в поточній ЛЧ зустрічались з представником Ліги 1: обидва рази грали у Монако та завершили поєдинки на свою користь. У матчі основного раунду перемогли – 3:2, а в першому протистоянні в плей-офф – 1:0. Тепер у грі на власній арені головне уникнути неприємних сюрпризів на шляху до 1/8 фіналу.

"Мілан" – "Фейєнорд". "Россонері" вважалися фаворитами першої зустрічі, але свій статус абсолютно не виправдали. Нідерландці були гострішими, грамотно захищалися, і після швидкого голу довели справу до підсумкової перемоги (1:0). Тепер підопічним Сержіу Консейсау необхідно перехоплювати ініціативу у протистоянні. Адже виліт із ЛЧ на такому ранньому етапі проти не зіркового опонента важко буде пояснити.

"Баварія" – "Селтік". Шотландська команда в першій зустрічі залишила приємне враження, але програла – 1:2. "Селтік" важко грає на виїзді, тому сподіватися на гучну сенсацію навряд чи варто.

"Аталанта" – "Брюгге". Протистояння в плей-офф найкращої та найгіршої команд що потрапили в стики, несподівано набуло гостроти. У першому поєдинку саме бельгійці виглядали як команда, яка прагне здобути перемогу, що вони власне і зробили (2:1). Тепер "бергамаскам" доведеться докласти зусиль, аби потрапити до 1/8-ї.