Трубин с топ-сейвами победил "Баварию" на клубном ЧМ. С кем команда украинца встретится в плей-офф
Украинский вратарь Анатолий Трубин стал ключевой фигурой матча третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе C. Его "Бенфика" одержала минимальную победу над "Баварией" и вышла в плей-офф с первого места.
Как прошли матчи Мундиаля и кто уже пробился в 1/8 финала - в обзоре РБК-Украина.
Клубный чемпионат мира, групповой раунд, 3-й тур
Группа С
"Бенфика" - "Бавария" - 1:0
Гол: Шельдеруп, 13
"Окленд Сити" - "Бока Хуниорс" - 1:1
Голы: Грей, 52 - Гарроу, 26 (автогол)
Группа D
"Челси" - "Эсперанс" - 3:0
Голы: Адарабиойо, 45+3, Дилеп, 45+5, Джордж, 90+7
"Лос-Анджелес" - "Фламенго" - 1:1
Голы: Буанга, 84 - Уоллес, 86
Трубина не смог пробить даже Кейн
"Бавария" перед матчем с "Бенфикой" уже гарантировала себе выход в плей-офф, поэтому главный тренер мюнхенцев Венсан Компани использовал ротацию состава. Португальцы воспользовались этим: уже на 13-й минуте гол забил норвежец Шельдеруп.
Впрочем, во втором тайме на поле появились лидеры "Баварии" - Кейн, Киммих и Олисе, что позволило мюнхенцам перехватить инициативу. Киммих даже забил, но гол отменили из-за офсайда.
Голкипер сборной Украины провел на поле все 90 минут, выполнил четыре сейва и оставил ворота сухими. Самыми острыми моментами стали выходы Сане один на один с Трубиным - оба раза украинец парировал удары. Также вратарь спас команду после выстрела Павловича.
По итогам встречи ФИФА признала Трубина лучшим игроком матча - украинец получил памятную награду от организаторов турнира.
В параллельной игре аргентинская "Бока Хуниорс" сенсационно не сумела переиграть новозеландский "Окленд Сити", который перед этим уступил в двух матчах с общим счетом 0:16, и вылетела из турнира.
Группа C:
- "Бенфика" - 7 очков (мячи - 9-2)
- "Бавария" - 6 (12-2)
- "Бока Хуниорс" - 2 (4-5)
- "Окленд Сити" - 1 (1-17)
С кем сыграет "Бенфика" в плей-офф
Соперником португальцев стала вторая команда группы D - английский "Челси".
В заключительной игре лондонцы обыграли "Эсперанс" из Туниса (3:0), однако так и не опередили бразильский "Фламенго" в борьбе за первое место в группе.
Бразильцы на финише группового раунда сыграли вничью с американским "Лос-Анджелесом" (1:1). В составе калифорнийцев на ЧМ дебютировал украинский защитник Артем Смоляков, который вышел на поле на 46-й минуте и отыграл второй тайм. Начало Мундиаля украинец пропустил из-за участия в составе молодежной сборной в Евро-2025.
Группа D
- "Фламенго" - 7 очков (мячи - 7-2)
- "Челси" - 6 (6-3)
- "Эсперанс" - 3 (1-5)
- "Лос-Анджелес" - 1 (1-4)
Таким образом, известна уже половина пар 1/8 финала.
- "Палмейрас" - "Ботафого"
- "Бенфика" - "Челси"
- ПСЖ - "Интер Майами"
- "Фламенго" - "Бавария"
Плей-офф стартует в субботу, 28 июня.
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