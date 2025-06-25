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Трубин с топ-сейвами победил "Баварию" на клубном ЧМ. С кем команда украинца встретится в плей-офф

Среда 25 июня 2025 09:42
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Трубин с топ-сейвами победил "Баварию" на клубном ЧМ. С кем команда украинца встретится в плей-офф Фото: Анатолий Трубин признан ФИФА лучшим игроком матча (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Украинский вратарь Анатолий Трубин стал ключевой фигурой матча третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе C. Его "Бенфика" одержала минимальную победу над "Баварией" и вышла в плей-офф с первого места.

Как прошли матчи Мундиаля и кто уже пробился в 1/8 финала - в обзоре РБК-Украина.

Клубный чемпионат мира, групповой раунд, 3-й тур

Группа С

"Бенфика" - "Бавария" - 1:0

Гол: Шельдеруп, 13

"Окленд Сити" - "Бока Хуниорс" - 1:1

Голы: Грей, 52 - Гарроу, 26 (автогол)

Группа D

"Челси" - "Эсперанс" - 3:0

Голы: Адарабиойо, 45+3, Дилеп, 45+5, Джордж, 90+7

"Лос-Анджелес" - "Фламенго" - 1:1

Голы: Буанга, 84 - Уоллес, 86

Трубина не смог пробить даже Кейн

"Бавария" перед матчем с "Бенфикой" уже гарантировала себе выход в плей-офф, поэтому главный тренер мюнхенцев Венсан Компани использовал ротацию состава. Португальцы воспользовались этим: уже на 13-й минуте гол забил норвежец Шельдеруп.

Впрочем, во втором тайме на поле появились лидеры "Баварии" - Кейн, Киммих и Олисе, что позволило мюнхенцам перехватить инициативу. Киммих даже забил, но гол отменили из-за офсайда.

Голкипер сборной Украины провел на поле все 90 минут, выполнил четыре сейва и оставил ворота сухими. Самыми острыми моментами стали выходы Сане один на один с Трубиным - оба раза украинец парировал удары. Также вратарь спас команду после выстрела Павловича.

По итогам встречи ФИФА признала Трубина лучшим игроком матча - украинец получил памятную награду от организаторов турнира.

В параллельной игре аргентинская "Бока Хуниорс" сенсационно не сумела переиграть новозеландский "Окленд Сити", который перед этим уступил в двух матчах с общим счетом 0:16, и вылетела из турнира.

Группа C:

  1. "Бенфика" - 7 очков (мячи - 9-2)
  2. "Бавария" - 6 (12-2)
  3. "Бока Хуниорс" - 2 (4-5)
  4. "Окленд Сити" - 1 (1-17)

С кем сыграет "Бенфика" в плей-офф

Соперником португальцев стала вторая команда группы D - английский "Челси".

В заключительной игре лондонцы обыграли "Эсперанс" из Туниса (3:0), однако так и не опередили бразильский "Фламенго" в борьбе за первое место в группе.

Бразильцы на финише группового раунда сыграли вничью с американским "Лос-Анджелесом" (1:1). В составе калифорнийцев на ЧМ дебютировал украинский защитник Артем Смоляков, который вышел на поле на 46-й минуте и отыграл второй тайм. Начало Мундиаля украинец пропустил из-за участия в составе молодежной сборной в Евро-2025.

Группа D

  1. "Фламенго" - 7 очков (мячи - 7-2)
  2. "Челси" - 6 (6-3)
  3. "Эсперанс" - 3 (1-5)
  4. "Лос-Анджелес" - 1 (1-4)

Таким образом, известна уже половина пар 1/8 финала.

  • "Палмейрас" - "Ботафого"
  • "Бенфика" - "Челси"
  • ПСЖ - "Интер Майами"
  • "Фламенго" - "Бавария"

Плей-офф стартует в субботу, 28 июня.

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