Трубін хоче в АПЛ – "Бенфіка" не проти. Британські ЗМІ про деталі майбутнього трансферу

На яку суму погодиться "Бенфіка"

За інформацією видання, серйозну зацікавленість у Трубіні, який провів сильний сезон у складі "Бенфіки", проявляють обидва манчестерські гранди – "Юнайтед" та "Сіті".

"Бенфіка" не проти продати українця. І хоча в його контракті прописана клаусула в розмірі 100 мільйонів доларів, лісабонський клуб готовий відпустити воротаря приблизно за 40 мільйонів.

"Здавалося, що саме "Манчестер Юнайтед" підпише Трубіна, однак невихід до Ліги чемпіонів ускладнив їхню фінансову ситуацію. Тим часом "Манчестер Сіті" вже давно слідкує за воротарем і контактував із "Бенфікою". Сам Трубін дуже зацікавлений у переїзді до Англії", - цитує Mirror власне джерело.

Відсутність у фіналі Кубка – це знак

Трубін несподівано залишився поза заявкою "Бенфіки" на фінальний матч Кубка Португалії проти "Спортінга" (1:3). Це може свідчити про підготовку до його трансферу. Як стверджують джерела, перехід може відбутися вже найближчим часом.

Заміна для Едерсона чи Онани?

Інтерес англійських клубів до українця зумовлений можливою зміною голкіперів в обох командах.

У "Манчестер Сіті" Едерсон останнім часом демонструє нестабільну форму, до того ж може перейти до клубу із Саудівської Аравії.

У той же час, Андре Онана, який захищає ворота "Манчестер Юнайтед", регулярно припускається помилок, що змусило керівництво клубу шукати нового воротаря. За чутками, "Юнайтед" також розглядає кандидатуру Еміліано Мартінеса з "Астон Вілли".

Ключовий актив "Бенфіки"

23-річний Трубін приєднався до "Бенфіки" у 2023 році, перейшовши з донецького "Шахтаря", і швидко став одним із лідерів команди. Попри молодий вік, він має великий досвід виступів у єврокубках і національній збірній України.

Вболівальники та експерти відзначають його холоднокровність, відмінну реакцію та гру ногами – якості, які цінуються в АПЛ.

Що далі?

Очікується, що найближчими тижнями "Бенфіка" отримає конкретні пропозиції від обох клубів.

Якщо "Манчестер Юнайтед" не зможе забезпечити достатнє фінансування трансферу, фаворитом у боротьбі за Трубіна стане "Манчестер Сіті".