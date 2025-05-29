Трубин хочет в АПЛ - "Бенфика" не против. Британские СМИ о деталях будущего трансфера

Два гранда английской Премьер-лиги ведут переговоры с лиссабонской "Бенфикой" по трансферу украинского вратаря Анатолия Трубина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror.
По информации издания, серьезную заинтересованность в Трубине, который провел сильный сезон в составе "Бенфики", проявляют оба манчестерских гранда - "Юнайтед" и "Сити".
"Бенфика" не против продать украинца. И хотя в его контракте прописана клаусула в размере 100 миллионов долларов, лиссабонский клуб готов отпустить вратаря примерно за 40 миллионов.
"Казалось, что именно "Манчестер Юнайтед" подпишет Трубина, однако невыход в Лигу чемпионов осложнил их финансовую ситуацию. Между тем "Манчестер Сити" уже давно следит за вратарем и контактировал с "Бенфикой". Сам Трубин очень заинтересован в переезде в Англию", - цитирует Mirror собственный источник.
Трубин неожиданно остался вне заявки "Бенфики" на финальный матч Кубка Португалии против "Спортинга" (1:3). Это может свидетельствовать о подготовке к его трансферу. Как утверждают источники, переход может состояться уже в ближайшее время.
Интерес английских клубов к украинцу обусловлен возможной сменой голкиперов в обеих командах.
В "Манчестер Сити" Эдерсон в последнее время демонстрирует нестабильную форму, к тому же может перейти в клуб из Саудовской Аравии.
В то же время, Андре Онана, который защищает ворота "Манчестер Юнайтед", регулярно допускает ошибки, что заставило руководство клуба искать нового вратаря. По слухам, "Юнайтед" также рассматривает кандидатуру Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы".
23-летний Трубин присоединился к "Бенфике" в 2023 году, перейдя из донецкого "Шахтера", и быстро стал одним из лидеров команды. Несмотря на молодой возраст, он имеет большой опыт выступлений в еврокубках и национальной сборной Украины.
Болельщики и эксперты отмечают его хладнокровие, отличную реакцию и игру ногами - качества, которые ценятся в АПЛ.
Ожидается, что в ближайшие недели "Бенфика" получит конкретные предложения от обоих клубов.
Если "Манчестер Юнайтед" не сможет обеспечить достаточное финансирование трансфера, фаворитом в борьбе за Трубина станет "Манчестер Сити".
Ранее лидер "Александрии" попрощался с командой после исторического "серебра".
Также сообщили, кто может стать первым новичком Турана в "Шахтере".