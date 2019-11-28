Труба заявил, что прослушку в его кабинете не устанавливал ни один правоохранительный орган

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Труба заявил, что четко знает, сколько времени прослушка былав его кабинете, но не хочет говорить

Прослушивающие устройства в кабинете директора Государственного бюро расследований не устанавливал ни один правоохранительный орган. Об этом в интервью LB.ua заявил глава ГБР Роман Труба, передает РБК-Украина.

Он напомнил, что 21 сентября в его кабинете было обнаружено прослушивающие устройство.

"Не только микрофон, а всю систему...В вентиляционной системе был микрофон, подключенный с помощью проводов. И вся информация поступала в другое место - не в кабинете. Там находились другие устройства, проводилась запись, передача полученной информации", - рассказал он.

Труба добавил, что в тот день он не был на работе. Это была суббота.

"На рабочем месте находилась сотрудница, которая открыла окна кабинета для проветривания. И после включения вентиляции услышала странные звуки. После осмотра вентиляционного канала было обнаружено это устройство. Вызвали правоохранительные органы", - отметил он.

Труба заявил, что четко знает, сколько времени прослушка была в его кабинете, но не хочет говорить, так как это может негативно повлиять на сбор доказательств. При этом он отметил, что кабинет прослушивали более трех месяцев.

Напомним, недавно в Telegram появился канал, на котором выложили записи разговоров в кабинете Трубы. На этих записях директор ГБР якобы по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжается приостановить обыски в Днепровском горсовете, "ПриватБанке" и НБУ на время визита миссии МВФ.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявлял, что украинские правоохранители проверяют все скандальные утечки в Telegram, в том числе последний слив записей разговоров в кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы.

Как сообщалось, 21 сентября источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружили прослушку. После обнаружения прослушки в бюро прибыли сотрудники полиции и начали обыски.

Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба подтверждает, что в его кабинете обнаружили прослушку.

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что агентство не имело никакого отношения к прослушке в кабинете Трубы.