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Корниенко: утечки в Telegram могли быть инспирированы извне

Новости » Политика     22.11.2019 - 12:12
Корниенко: утечки в Telegram могли быть инспирированы извне
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

В "Слуге народа" заявляют, что Telegram-каналы пытаются их "покромсать"

Скандальные утечки в Telegram, которые разгоняют анонимные каналы, могут быть инспирированы извне. Об этом в интервью НВ рассказал первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Корниенко отметил, что у Telegram-канала "Темный рыцарь", который публикует внутрифракционные эксклюзивы, много информации соответствует действительности. В то же время он подчеркнул, что, как правила, информация преподносится с искаженными акцентами.

"Еще предстоит выяснить, - это один депутат делает или кто-то из наших коллег сливает информацию из общего чата, а "Темный рыцарь" на ее основе создает контент. Возможно, это группа авторов или группа депутатов…Есть поверхностные каналы, которые берут новость и превращают в слухи", - сказал Корниенко.

Он также предположил, что "Слугу народа" могут таким образом "держать в тонусе" идеологически враждебные силы, инспирированные извне.

"Что-то с ними (россиянами, - ред.) связано. Вряд ли в Ольгино сидит определенная группа, которая этим занимается, хотя, может и так. Скорее всего, это местный отдел, который этим занимается. По крайней мере, от них от всех идет такая линия - нас покромсать", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал о проверке всех скандальных утечек в Telegram, в том числе слив записей разговоров в кабинете директора ГБР Романа Трубы.

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