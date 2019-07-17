Труба стал "инструментом" в руках Портнова, - "Евросолидарность"

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает показательным, что за час до пресс-брифинга главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов уже "анонсировал" новую повестку для Порошенко. Об этом говорится в заявлении политсилы.

В частности, "Евросолидарность" информирует, что Порошенко так и не получал ни одной повестки ни от следственного органа, в том числе и ГБР, и сегодня находится на международных встречах в Европарламенте.

"Показательно также, что Портнов даже не скрывает политических мотивов преследования Петра Порошенко и партии "Европейская солидарность", когда пишет, что пятый президент должен "пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его указанию тысячи украинцев", - говорится в заявлении.

"Очевидно, здесь речь идет о пособниках режима Януковича, которые расстреливали людей на Майдане и привели в Украину войну. Нам жаль, что глава ГБР Роман Труба стал инструментом в руках подельника Виктора Януковича Андрея Портнова и пророссийского реванша", - добавили у Порошенко.

Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил ГБР, что его клиент до 21 июля не имеет возможности прибыть на допрос из-за предвыборной занятости.Труба заявил, что Порошенко вызывают на допрос повторно.