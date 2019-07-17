ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Труба стал "инструментом" в руках Портнова, - "Евросолидарность"

Новости » Политика    17.07.2019 - 11:43
Труба стал "инструментом" в руках Портнова, - "Евросолидарность"
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

У Порошенко возмущены тем, что брифинги директора ГБР "анонсирует" Портнов

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает показательным, что за час до пресс-брифинга главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов уже "анонсировал" новую повестку для Порошенко. Об этом говорится в заявлении политсилы.

В частности, "Евросолидарность" информирует, что Порошенко так и не получал ни одной повестки ни от следственного органа, в том числе и ГБР, и сегодня находится на международных встречах в Европарламенте.

"Показательно также, что Портнов даже не скрывает политических мотивов преследования Петра Порошенко и партии "Европейская солидарность", когда пишет, что пятый президент должен "пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его указанию тысячи украинцев", - говорится в заявлении.

"Очевидно, здесь речь идет о пособниках режима Януковича, которые расстреливали людей на Майдане и привели в Украину войну. Нам жаль, что глава ГБР Роман Труба стал инструментом в руках подельника Виктора Януковича Андрея Портнова и пророссийского реванша", - добавили у Порошенко.

Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил ГБР, что его клиент до 21 июля не имеет возможности прибыть на допрос из-за предвыборной занятости.Труба заявил, что Порошенко вызывают на допрос повторно.

Порошенко повторно вызовут на допрос, - Труба Украинцы оценили вклад Порошенко в развитие государственности
Новости Украины Роман ТрубаГБРПорошенко ПетрЕвропейская солидарность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь