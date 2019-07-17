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Труба став "інструментом" в руках Портнова, - "Євросолідарність"

Новини » Політика    17.07.2019 - 11:43
Труба став "інструментом" в руках Портнова, - "Євросолідарність"
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

У Порошенка обурені тим, що брифінги директора ДБР "анонсує" Портнов

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" вважає показовим, що за годину до прес-брифінгу голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби екс-заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов вже "анонсував" у нову повістку для Порошенка. Про це йдеться у заяві політсили.

Зокрема, "Євросолідарність" інформує, що Порошенко так і не отримував жодної повістки від жодного слідчого органу, в тому числі і ДБР, і сьогодні перебуває на міжнародних зустрічах в Європарламенті.

"Показово також, що Портнов навіть не приховує політичних мотивів переслідування Петра Порошенка та партії "Європейська солідарність", коли пише, що п’ятий президент має "пройти абсолютно всі етапи тих же процедур, які пройшли за його вказівкою тисячі українців", - йдеться у заяві.

"Очевидно, тут йдеться про посібників режиму Януковича, які розстрілювали людей на Майдані та привели в Україну війну. Нам шкода, що голова ДБР Роман Труба став інструментом в руках поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова і проросійського реваншу", - додали у Порошенка.

Раніше адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив ДБР, що його клієнт до 21 липня не має можливості прибути на допит через перевиборчу зайнятість.Труба заявив, що Порошенка викликають на допит повторно.

Порошенко повторно викличуть на допит, - Труба Українці оцінили внесок Порошенка у розвиток державності
Новини України Роман ТрубаДБРПорошенко ПетроЄвропейська солідарність
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