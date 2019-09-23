Труба подставляет Зеленского перед американцами, - эксперт

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

По мнению эксперта, глава ГБР может испортить отношения Зеленского с американцами

Действия Государственного бюро расследований (ГБР) могут осложнить отношения между Украиной и США, спровоцировав негативный настрой в американских СМИ во время визита президента Владимира Зеленского в США. Такое мнение высказал эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко на своем Facebook.

"У Зеленского начинает налаживаться коммуникация с президентом США. На этой неделе запланирована встреча с Дональдом Трампом на сессии ООН. Однако Украина умеет создавать себе проблемы. Речь, в частности, о "дуболомах" из ГБР. Подчиненные Трубы расследуют дело, связанное с заключением зимой этого года меморандума между Кабмином и американской компанией Philip Morris. В результате Зеленский в Нью-Йорке может нарваться на неожиданно негативную реакцию местных СМИ, экспертов, политиков. Ведь у табачной компании очень мощное лобби и влиятельные друзья. Самое интересное, что в конфликте с Philip Morris Украина, действительно, неправа", – заявил эксперт.

По словам Романенко, в марте 2015 года табачная компания "Филип Моррис Украина" обратилась к Харьковской таможне с просьбой разрешить использовать таможенный режим переработки. Таможня разрешение дала, однако спустя какое-то время в ГФС передумали и насчитали компании дополнительно 636 млн грн налогов, отметил он.

"Американцы уперлись, заявив, что это циничный обман инвестора, противоречащий договорам между Украиной и США. В какой-то степени так и есть. Со стороны США давили на всех уровнях: и президентском, и премьерском. В результате стороны пошли на мировую. Штрафы сняли. Кабмин утвердил решение на своем заседании. В январе 2019 года во исполнение распоряжения Кабмина ГФС подписала мировое соглашение с табачной корпорацией. Однако в июле 2019 года появилось сообщение о проведении ГБР обысков в офисе ГФС, "связанных с деятельностью международных производителей табачной продукции". Более того, бюро арестовало документацию компании", – поясняет Романенко.

По мнению эксперта, ГБР пытается выдвинуть абсурдные обвинения руководству ГФС, хотя решение принималось на уровне правительства.

"Виновным почему-то пытаются назначить руководство ГФС, которое выполняло решение Кабинета министров. В ближайшее время, скорее всего, будут трусить и американцев. Какой будет реакция табачного гиганта? Американцы заявят, что государство Украина обмануло их дважды. Один раз – с разрешением на режим переработки, второй раз – с мировым соглашением. Американская пресса запестрит заголовками, что новая украинская власть всячески прессует крупнейших инвесторов – "Арселор", "Филип Моррис". Уж это точно не будет способствовать инвестиционному климату, который так хочет улучшить новое правительство", – говорит эксперт Института будущего.

По мнению Романенко, "абсолютно очевидно, что ни коррупции, ни сговора в этой истории нет: правительство пошло на компромисс с американцами, так как впереди маячили международные суды, которые наша страна с большой вероятностью проиграла бы".

"Труба просто подставит Зеленского. Для президента сейчас крайне некстати все, что несет в себе риск ухудшения отношений с влиятельными американскими кругами… Владимир Зеленский должен дать понять силовикам, что они обязаны действовать в рамках общей логики защиты национальных интересов. А для этого необходимо смотреть на процессы широко, понимая весь контекст… В тот момент, когда Украине очень требуется поддержка США, мы своими руками сделаем все, чтобы американцы поставили на Украине крест", – резюмировал эксперт.