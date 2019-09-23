Труба підставляє Зеленського перед американцями, - експерт

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

На думку експерта, голова ДБР може зіпсувати відносини Зеленського з американцями

Дії Державного бюро розслідувань (ДБР) можуть ускладнити відносини між Україною та США, спровокувавши негативний настрій в американських ЗМІ під час візиту президента Володимира Зеленського у США. Таку думку висловив експерт з міжнародної та внутрішньої політики Українського інституту майбутнього Юрій Романенко на своєму Facebook.

"У Зеленського починає налагоджуватися комунікація з президентом США. На цьому тижні запланована зустріч з Дональдом Трампом на сесії ООН. Однак Україна вміє створювати собі проблеми. Йдеться, зокрема, про "дуболомів" з ДБР. Підлеглі Труби розслідують справу, пов'язану з укладенням взимку цього року меморандуму між Кабміном і компанією Philip Morris. В результаті Зеленський в Нью-Йорку може нарватися на несподівано негативну реакцію місцевих ЗМІ, експертів, політиків. Адже у тютюнової компанії дуже потужне лобі і впливові друзі. Найцікавіше, що в конфлікті з Philip Morris Україна, дійсно, помиляється", – заявив експерт.

За словами Романенка, в березні 2015 року тютюнова компанія "Філіп Морріс Україна" звернулася до Харківської митниці з проханням дозволити використати митний режим переробки. Митниця дала дозвіл, однак через якийсь час у ДФС передумали і нарахували компанії додатково 636 млн грн податків, зазначив він.

"Американці вперлися, заявивши, що це цинічний обман інвестора, який суперечить договорам між Україною та США. В якійсь мірі так і є. З боку США тиснули на всіх рівнях: і президентському, і прем'єрському. В результаті сторони пішли на мирову. Штрафи зняли. Кабмін затвердив рішення на своєму засіданні. У січні 2019 року на виконання розпорядження Кабміну ДФС підписала мирову угоду з тютюновою компанією. Однак у липні 2019 року з'явилося повідомлення про проведення ДБР обшуків в офісі ДФС, "пов'язаних з діяльністю міжнародних виробників тютюнової продукції". Більш того, бюро заарештувало документацію компанії", – пояснює Романенко.

На думку експерта, ДБР намагається висунути абсурдні звинувачення керівництву ДФС, хоча рішення приймалося на рівні уряду.

"Винним чомусь намагаються призначити керівництво ДФС, яке виконувало рішення Кабінету міністрів. Найближчим часом, швидше за все, будуть трусити і американців. Якою буде реакція тютюнового гіганта? Американці заявлять, що держава Україна обдурила їх двічі. Один раз – з дозволом на режим переробки, другий раз – з мировою угодою. Американська преса замайорить заголовками, що нова українська влада всіляко пресує найбільших інвесторів – "Арселор", "Філіп Морріс". Вже це точно не буде сприяти інвестиційному клімату, який так хоче поліпшити новий уряд", – говорить експерт Інституту майбутнього.

На думку Романенка, "абсолютно очевидно, що ні корупції, ні змови в цій історії немає: уряд пішов на компроміс з американцями, так як попереду маячили міжнародні суди, які наша країна з великою ймовірністю програла б".

"Труба просто підставить Зеленського. Для президента зараз вкрай недоречно все, що несе в собі ризик погіршення відносин з впливовими американськими колами... Володимир Зеленський повинен дати зрозуміти силовикам, що вони зобов'язані діяти в рамках загальної логіки захисту національних інтересів. А для цього необхідно дивитися на процеси широко, розуміючи весь контекст... В той момент, коли Україні дуже потрібна підтримка США, ми своїми руками зробимо все, щоб американці поставили на Україні хрест", – резюмував експерт.