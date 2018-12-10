Труба сообщил, когда направит в суд первые дела ГБР

Фото: Роман Труба (РБК-Украина/Виталий Носач)

Труба надеется, что уже в конце зимы - в начале весны 2019 года в судах появятся первые дела Бюро

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил, когда первые дела Бюро направят в суд. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 10 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Трубы, он надеется, что уже весной 2019 года в суды поступят первые обвинительные акты Госбюро.

"Результаты работы Государственного бюро расследований - это приговоры в судах. Результаты нашей работы - это не количество задержанных, а приговоры в судах. В феврале-марте, думаю, первые дела пойдут в суд", - сказал Труба.

Вместе с тем, Руслан Марчук, директор территориального управления ГБР, добавил, что теруправление ГБР в Киеве будет заниматься всеми делами без исключения.

"Мы будем заниматься всеми делами без исключения", - добавил он.

В ходе рабочего совещания, которое состоялось сегодня, 10 декабря, при участии Романа Трубы, Андрей Крищенко заверил, что полиция всячески будет способствовать и помогать в работе ГБР.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Государственное бюро расследований в первый месяц сосредоточится на военных преступлениях, так как начинает работу в условиях военного состояния.