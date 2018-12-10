ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Труба сообщил, когда направит в суд первые дела ГБР

Новости » Политика    10.12.2018 - 14:53
Труба сообщил, когда направит в суд первые дела ГБР
Фото: Роман Труба (РБК-Украина/Виталий Носач)

Труба надеется, что уже в конце зимы - в начале весны 2019 года в судах появятся первые дела Бюро

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил, когда первые дела Бюро направят в суд. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 10 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Трубы, он надеется, что уже весной 2019 года в суды поступят первые обвинительные акты Госбюро.

"Результаты работы Государственного бюро расследований - это приговоры в судах. Результаты нашей работы - это не количество задержанных, а приговоры в судах. В феврале-марте, думаю, первые дела пойдут в суд", - сказал Труба.

Вместе с тем, Руслан Марчук, директор территориального управления ГБР, добавил, что теруправление ГБР в Киеве будет заниматься всеми делами без исключения.

"Мы будем заниматься всеми делами без исключения", - добавил он.

В ходе рабочего совещания, которое состоялось сегодня, 10 декабря, при участии Романа Трубы, Андрей Крищенко заверил, что полиция всячески будет способствовать и помогать в работе ГБР.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Государственное бюро расследований в первый месяц сосредоточится на военных преступлениях, так как начинает работу в условиях военного состояния.

Директор ГБР прокомментировал "секс-скандал" с Варченко Руслан Марчук возглавил управление ГБР в Киеве
Новости Украины Госбюро расследованийтрубопроводРоман Труба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь