Труба повідомив, коли направить до суду перші справи ДБР

Фото: Роман Труба (РБК-Україна/Віталій Носач)

Труба сподівається, що вже наприкінці зими - на початку весни 2019 року у судах з'являться перші справи Бюро

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба повідомив, коли перші справи Бюро направлять до суду. Про це він сказав на брифінгу в понеділок, 10 грудня, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Труби, він сподівається, що вже навесні 2019 року до судів надійдуть перші обвинувальні акти Держбюро.

"Результати роботи Державного бюро розслідувань - це вироки в судах. Результати нашої роботи - це не кількість затриманих, а вироки в судах. У лютому-березні, думаю, перші справи підуть до суду", - сказав Труба.

Разом з тим, Руслан Марчук, директор територіального управління ДБР, додав, що реруправління ДБР у Києві займатиметься усіма справами без виключення.

"Ми будемо займатися усіма справами без виключення", - додав він.

В ході робочої наради, яка відбулась сьогодні, 10 грудня, за участі Романа Труби, Андрій Крищенко запевнив, що поліція всіляко сприятиме і допомагатиме роботі ДБР.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Державне бюро розслідувань в перший місяць зосередиться на військових злочинах, так як починає роботу в умовах воєнного стану.