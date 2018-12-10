Руслан Марчук возглавил управление ГБР в Киеве

Фото: глава территориального управления ГБР в Киеве Руслан Марчук (РБК-Украина)

В управлении ГБР в Киеве на сегодня работают более 50 сотрудников

На сегодняшний день в киевском территориальном управлении Государственного бюро расследований работают более 50 сотрудников. Об этом на брифинге рассказал директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Киеве действуют уже три следственных подразделения, которые будут расследовать совершенные топ-чиновниками преступления.

"В следующем году в суд будут направлены первые производства. Сегодня в киевском территориальном управлении работают более 50 работников, из них - 27 следователей ", - сказал Труба.

Он также представил директора киевского управления ГБР Руслана Марчука. Труба подчеркнул, что Марчук прошел все этапы конкурса.

Отметим, о победе Марчука в конкурсе было известно еще летом. До этого он занимал пост замначальника Департамента защиты экономики Национальной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурсная комиссия Госбюро расследований завершила рассмотрение документов на 42 должности.

Отметим, ГБР официально с 27 ноября начало работу в Украине.