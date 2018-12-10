ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Руслан Марчук возглавил управление ГБР в Киеве

Новости » Политика    10.12.2018 - 12:48
Руслан Марчук возглавил управление ГБР в Киеве
Фото: глава территориального управления ГБР в Киеве Руслан Марчук (РБК-Украина)

В управлении ГБР в Киеве на сегодня работают более 50 сотрудников

На сегодняшний день в киевском территориальном управлении Государственного бюро расследований работают более 50 сотрудников. Об этом на брифинге рассказал директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Киеве действуют уже три следственных подразделения, которые будут расследовать совершенные топ-чиновниками преступления.

"В следующем году в суд будут направлены первые производства. Сегодня в киевском территориальном управлении работают более 50 работников, из них - 27 следователей ", - сказал Труба.

Он также представил директора киевского управления ГБР Руслана Марчука. Труба подчеркнул, что Марчук прошел все этапы конкурса.

Отметим, о победе Марчука в конкурсе было известно еще летом. До этого он занимал пост замначальника Департамента защиты экономики Национальной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурсная комиссия Госбюро расследований завершила рассмотрение документов на 42 должности.

Отметим, ГБР официально с 27 ноября начало работу в Украине.

 

В Киеве усилили охрану елок от самовольной вырубки
Новости Украины КиевГосбюро расследованийРоман Труба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь