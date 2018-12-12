ГБР провело первое задержание

Иллюстративное фото (Униан)

Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения по непризову на военную службу

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали чиновника государственного предприятия Минобороны за получение взятке в размере 2 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения по непризову на военную службу.

"12 декабря следователями Киевского территориального управления Государственного бюро расследований разоблачен директор одного из государственных предприятий Министерства обороны Украины после получения неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Этот факт задокументирован процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины и оперативного сопровождения сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Директор был задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, предмет преступления изъято. Проводятся следственные действия. Готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, ГБР с момента начала работы на сегодня уже открыло более 60 собственных уголовных производств.

Напомним, директор ГБР Роман Труба сообщил, что первые дела Бюро направит в суд в конце зимы - начале весны 2019 года.