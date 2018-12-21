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Труба розповів подробиці набору співробітників у ДБР

Новини » Політика    21.12.2018 - 14:40
Труба розповів подробиці набору співробітників у ДБР
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

На сьогоднішній день тривають конкурси ще на 200 посад

На сьогодні тривають конкурси ще на 200 посад до Державного бюро розслідувань. Про це РБК-Україна розповів директор ДБР Роман Труба.

Зокрема, Труба розповів подробиці набору співробітників до бюро.

"Ми оголосили конкурс на 700 посад, було подано понад 13 тисяч пакетів документів, погодилися взяти участь приблизно 4,5-5 тисяч осіб. Я вважаю, що на таку кількість місць достатньо було висловлено бажання серед кандидатів", - зазначив він.

Він також додав, що є посади, які не викликали великого ажіотажу, відповідно, була недостатня кількість кандидатів.

"Але ми повторно оголосили конкурси. До речі, зараз тривають конкурси на двісті посад", - додав Труба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ГБР прогнозують велике навантаження з військових злочинів. За словами Труби, це пов'язано, зокрема, з нестачею слідчих.

Раніше також стало відомо, що Держбюро розслідувань провело перше затримання на хабарі у 2 тисячі доларів попався чиновник одного з держпідприємств Міноборони.

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