Труба подтвердил обыски у экс-советника Порошенко

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба подтвердил проведение обысков у бывшего советника пятого президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, Труба заявил, что обыски у экс-советника Порошенко не связанные с политическим преследованием. Он добавил, что пока ни одно подозрение Бирюкову не было выдвинуто.

"В настоящее время процессуальный документ в отношении кого-либо не составлен, подозрение не выдвигалось. О каком политическом преследовании можно говорить, если оперативные мероприятия проводились в течение года ... никаких политических мотивов в данном уголовном производстве нет", - отметил директор ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований провело массовые обыски по местам проживания должностных лиц Министерства обороны Украины. Причины обысков не разглашались.

Позже, во время брифинга директор ГБР Роман Труба рассказал, что обыски у чиновников Минобороны проводились в рамках дела закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. По словам Трубы, предварительная сумма ущерба, который был нанесен министерству результате завышения цен, составляет около 100 миллионов гривен. Пока подозрение никому не предъявлялось.