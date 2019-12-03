Труба отреагировал на обыски у Щербины

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба отреагировал на проведение обысков детективами НАБУ у своего соратника Игоря Щербины, который называл себя сотрудником Госбюро по делу получения взятки. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

По его словам, о том, что Щербина за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, он узнал из новостей.

Труба заявил, что если бы знал об этом, то первым бы написал заявление в полицию.

"Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении", - написал он.

Директор ГБР также заявил, что не знает, пытался ли кто-то заработать на Госбюро.

"Я не знаю, действительно есть ли уголовное производство и или кто-то пытался заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги - ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт для работы со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований", - написал Труба.

По словам Трубы, его активно пытаются снять с должности.

"Меня так активно пытаются снять должности, некоторые не могут остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграм-канале, подмена законопроекта и даже новости борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся", - резюмировал директор ГБР.

Отметим, Щербина и его сообщник якобы получили 150 тыс. долларов за закрытие в ГБР уголовного производства.

Также РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на перезагрузке руководства Госбюро расследований.