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Труба объяснил остановку расследования дел Майдана

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Труба заявил, что расследование дел Майдана остановлено не из-за отсутствия нормы в законодательстве

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что расследование дел Майдана остановлено не из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в Госбюро. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Труба назвал причины остановки расследования дел Майдана. По его словам, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще не передала материалы производств.

"Сейчас они проводят инвентаризацию - там тысячи томов. По законодательству они должны передать материалы в течение трех месяцев - этот процесс не зависит от ГБР", - отметил он.

Труба сообщил, что сегодня назначил и.о. руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Также директор ГБР отметил, что собеседование с прокурорами, которые ранее расследовали это дело, должно произойти.

"И на конец: я бы хотел, чтобы после шести лет расследования материалы дел были направлены в суд, а не переданы в другие правоохранительные органы. Но этого не произошло. Поэтому не нужно обвинять ГБР в том, что материалы придется пересматривать заново", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо.

До этого генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура 21 ноября теряет функции досудебного расследования. Он пообещал, что ни одно из дел Майдана не будет потеряно.

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