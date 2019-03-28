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Труба: в делах ГБР чаще всего фигурируют представители Нацполиции

Новости » Общество    28.03.2019 - 11:41
Труба: в делах ГБР чаще всего фигурируют представители Нацполиции
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

На втором месте в делах ГБР - военные преступления

В делах Государственного бюро расследований чаще всего фигурируют представители Национальной полиции. Об этом на брифинге рассказал директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня в ГБР расследуют почти 5,8 тыс. уголовных дел. Он также отметил, что в делах против правоохранительных органов чаще всего фигурируют представители Национальной полиции.

"В 2826 производствах фигурируют правоохранители. На втором месте - дела по военным преступлениям", - подчеркнул Труба.

Он также рассказал о формировании Госбюро расследований в 2018 году.

"Не все должности пока заняты. В настоящее время остается открытым вопрос о назначении на посты руководителей. У нас остаются вакантными должности начальников отделов, заместителей начальников отделов и других", - добавил Труба.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР расследует возможное разглашение генпрокурором Юрием Луценко сведений из дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

До этого стало известно, что Госбюро расследований проверит причастность директора НАБУ Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме".

 

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