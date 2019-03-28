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Труба: у справах ДБР найчастіше фігурують представники Нацполіції

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 11:41
Труба: у справах ДБР найчастіше фігурують представники Нацполіції
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

На другому місці у справах ДБР - військові злочини

У справах Державного бюро розслідувань найчастіше фігурують представники Національної поліції. Про це на брифінгу розповів директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні в ДБР розслідують майже 5,8 тис. кримінальних справ. Він також зазначив, що у справах проти правоохоронних органів найчастіше фігурують представники Національної поліції.

"У 2826 провадженнях фігурують правоохоронці. На другому місці - справи щодо військових злочинів", - підкреслив Труба.

Він також розповів про формування Держбюро розслідувань в 2018 році.

"Не всі посади поки зайняті. В даний час залишається відкритим питання про призначення на посади керівників. У нас залишаються вакантними посади начальників відділів, заступників начальників відділів та інших", - додав Труба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР розслідує можливе розголошення генпрокурором Юрієм Луценком дані зі справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

До цього стало відомо, що Держбюро розслідувань перевірить причетність директора НАБУ Артема Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі".

 

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