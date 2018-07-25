Труба будет инициировать изменение закона о ГБР в сентябре

Глава ГБР заявил, что в сентябре начнет обращаться к нардепам по поводу голосования изменений

Глава Госбюро расследований Роман Труба заявил, что в сентябре будет настаивать на изменении закона о ГБР. Об этом он сообщил на заседании РГК при ГБР в связи с результатами голосования внешней комиссии, которая выбрала 27 победителей конкурса на руководящие должности в Бюро, передает корреспондент РБК-Украина.

На заседании РГК обсуждался факт утечки информации о результатах голосования. Представитель РГК утверждает, что результаты голосования, которые должны были обнародовать онлайн, фактически стали известны заранее накануне.

"Сам факт выхода в прессу результатов голосования заранее говорит о том, что здесь что-то не так", - сказала представитель РГК при ГБР.

В то же время Труба заявил, что будет ставить вопрос в сентябре об изменении закона о ГБР.

"Нет ни дисциплинарной, ни административной, ни уголовной ответственности за это. Внешняя комиссия должна понимать, что это постоянно действующий орган. Не только они ограничиваются назначением 140 человек. Я уверен, что эта ситуация в поле зрения нардепов. Я в сентябре начну обращаться к депутатам, чтобы проголосовали изменения о законе в ГБР. Относительно заседания 18 июля, то каждый имеет право обратиться в правоохранительные органы по этому поводу", - добавил он.

Напомним, как писало РБК-Украина, Совет общественного контроля при госбюро планировал собраться 25 июля, поскольку представители СОК обеспокоены результатами голосования внешней комиссии. В частности, беспокойство вызывает информация о победителях конкурса, которая появилась в СМИ за день до голосования комиссии.

23 июля внешняя комиссия объявила конкурс на 44 руководящие должности центрального аппарата ГБР, речь идет о начальниках отделов, в том числе следователях, заместителях руководителей управлений и начальниках отделов.