Совет общественного контроля при ГБР соберется на внеочередное заседание 25 июля

Представители совета обеспокоены результатами голосования внешней комиссии

Совет общественного контроля (СОК) при Государственном бюро расследований (ГБР) соберется на внеочередное заседание 25 июля в 15:00 в помещении Кабинета министров Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что представители СОК обеспокоены результатами голосования внешней комиссии, которая выбрала 27 победителей конкурса на руководящие должности в ГБР. В частности, беспокойство вызывает информация относительно победителей конкурса, которая появилась в СМИ за день до голосования комиссии.

"В течение следующих дней члены СОК будут собирать и анализировать информацию о кандидатах, поступившей в обращениях граждан, и 25 июля соберутся на внеочередное заседание Совета", - сообщают в ГБР.

Представители Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований обеспокоены результатами голосования внешней... Опубликовано Государственное бюро расследований Четверг, 19 июля 2018 г.

Напомним, 18 июля в ГБР сообщили об избрании внешней комиссией конкурса 27 служащих на руководящие должности в ГБР.

Указано, что решение о назначении на должности принимает директор ведомства Роман Труба после проведения проверки в отношении победителей.

По словам Трубы, в течение конкурса неоднократно появлялись заявления общественных организаций насчет недобропорядочности тех или иных кандидатов.

Следует отметить, что ГБР - это орган с уникальной процедурой избрания работников на 170 руководящих должностей, поскольку внешняя комиссия выбирает не только директора и заместителей, а даже руководителей секторов.