Объявлен конкурс на 44 руководящие должности центрального аппарата ГБР

Прием документов продлится с 23 июля по 31 августа 2018 года включительно

Внешняя комиссия объявила конкурс на 44 руководящие должности центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Речь идет о начальниках отделов, в том числе следователей, секторов, заместителей руководителей управлений и начальников отделов.

Прием документов продлится с 23 июля по 31 августа 2018 года включительно.

Отмечается, что квалификационные требования на 44 должности директор ГБР Роман Труба передал внешней комиссии 16 июля.

"Мы рассчитывали, что сами проведем конкурс на эти должности, но Верховная Рада так и не приняла изменения в закон, которые бы позволили нам это сделать. Ждать сентябрь, пока парламент вновь вернется к работе и к рассмотрению законопроекта, мы не можем", - пояснил Труба.

Напомним, Совет общественного контроля (СОК) при ГБР соберется на внеочередное заседание 25 июля в 15:00 в помещении Кабинета министров Украины.

Сообщается, что представители СОК обеспокоены результатами голосования внешней комиссии, которая выбрала 27 победителей конкурса на руководящие должности в ГБР. В частности, беспокойство вызывает информация относительно победителей конкурса, которая появилась в СМИ за день до голосования комиссии.