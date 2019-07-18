Труба анонсировал два новых дела против нардепов

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил о новых уголовных производствах, в которых фигурируют народные депутаты. Об этом он заявил на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сотрудники ГБР провели несколько обысков на бронетанковых заводах. Труба говорит, что есть вопросы относительно законности, обоснованности закупки моторов на танки.

"Я не хочу опережать события, но в этом производстве, на самом деле, после проведения экспертиз будут миллионные убытки. Кроме этого, на этот период времени у нас есть информация о хищениях и злоупотреблениях при отчуждении и закупках государственных облигаций. По предварительным данным, сумма ущерба составляет дестяки миллионов долларов. К этой схеме причастны народные депутаты Украины", - заявил он.

По словам Трубы, дела находятся на начальной стадии, в разработке.

"Я обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат про наши результаты в этих уголовных процессах", - сказал он.

Напомним, Зеленский заявил о еще одной масштабной схеме в оборонной сфере. По его словам, в течение пяти лет спецэкспортеры в оборонной сфере перечислили на оффшорные счета 30 млн долларов.