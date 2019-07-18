Труба анонсував дві нові справи проти нардепів

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив про нові кримінальне провадження, у яких фігурують народні депутати. Про це він заявив на засіданні Нацради з питань антикорупційної політики, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, співробітники ДБР провели кілька обшуків на бронетанкових заводах. Труба говорить, що є питання щодо законності, підставності закупівлі моторів на танки.

"Я не хочу випереджати події, але у цьому провадженні, насправді, після проведення експертиз будуть мільйонні збитки. Крім цього, на цей період часу в нас є інформація про розкрадання і зловживання при відчуженні і закупівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйони доларів. До цієї схеми також причетні народні депутати України", - заявив він.

За словами Труби, справи перебувають на початковій стадії, в розробці.

"Я обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати у цих кримінальних провадженнях", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський заявив про ще одну масштабну схему в оборонній сфері. За його словами, впродовж п'яти років спецекспортери у оборонній сфері перерахували на офшорні рахунки 30 млн долларів.