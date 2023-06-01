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ТРЦ, райсуд й не тільки. В низці міст України повідомили про замінування

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Четвер 01 червня 2023 12:13
ТРЦ, райсуд й не тільки. В низці міст України повідомили про замінування Фото: в низці міст України повідомили про замінування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці міст України, серед яких Одеса, Миколаїв та Рівне, повідомили про замінування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

Рівне

Як пише Коваль, після отримання повідомлення про замінування було евакуйовано працівників адміністрації.

"Схоже, ворог продовжує "бавитися" у мінера. Про результати обстеження будівлі повідомлю згодом", - додав голова ОВА.

Одеса

В Одесі надійшло повідомлення про замінування Малиновського районного суду.

"Роботу установи призупинено.Наразі відбувається евакуація відвідувачів та працівників суду", - відзначили в пресслужбі суду.

Миколаїв

В місті повідомили про замінування усіх торгових центрів.

"Зазначимо, що зараз у місті функціонує зовсім мало ТЦ. Але все ж таки на місця прямували поліція, рятувальники та медики", - пише місцеве видання.

Зазначається, що в ТЦ було проведено евакуацію, а усі магазини - призупинили роботу.

Яка відповідальність за "жарти" про замінування?

Відповідно до статті 259, неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або ж дій, які загрожують загибеллю людей чи тяжкими наслідкам передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Аналогічне діяння, коли об’єктами неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури - карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Одеса Миколаїв Рівненська область
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