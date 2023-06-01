ТРЦ, райсуд и не только. В ряде городов Украины сообщили о заминировании
В ряде городов Украины, среди которых Одесса, Николаев и Ровно, сообщили о заминировании.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.
Ровно
Как пишет Коваль, после получения сообщения о заминировании были эвакуированы работники администрации.
"Похоже, враг продолжает "играть" у минера. О результатах обследования здания сообщу впоследствии", - добавил глава ОВА.
Одесса
В Одессе поступило сообщение о заминировании Малиновского районного суда.
"Работа учреждения приостановлена. Сейчас происходит эвакуация посетителей и работников суда", - отметили в пресс-службе суда.
Николаев
В городе сообщили о заминировании всех торговых центров.
"Отметим, что сейчас в городе функционирует совсем мало ТЦ. Но все же на места шли полиция, спасатели и медики", - пишет местное издание.
Отмечается, что в ТЦ была проведена эвакуация, а все магазины - приостановили работу.
Какая ответственность за "шутки" о заминировании?
В соответствии со статьей 259, ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или действий, которые угрожают гибелью людей или тяжелыми последствиями предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Аналогичное деяние, когда объектами ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры - наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
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