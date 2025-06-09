"Троянський кінь" XXI століття: адмірал НАТО розповів, як дрони України надихнули Захід
Креативність України, включно з її масштабною атакою дронів "Павутина" на авіабази Росії, може стати серйозним уроком для західних армій.
Про це заявив командувач концепціями і трансформацією НАТО адмірал П'єр Вандьє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю AFP.
"Те, що зробили українці в Росії, було троянським конем", - заявив Вандьє.
Адмірал нагадав, що історія троянського коня почалася тисячі років тому.
"Сьогодні ми бачимо, як подібна тактика переосмислюється технічною і промисловою творчістю", - додав він.
За словами Вандьє, операція показала, наскільки важливими для перемоги є інновації та адаптація, оскільки сучасні методи ведення війни змінюються з блискавичною швидкістю. "Це був справжній переворот", - сказав він.
"Ми вступаємо в динамічну епоху, коли арміям доведеться покладатися як на загальне планування, так і на адаптивне планування", - заявив адмірал.
Вандьє заявив, що ми станемо свідками безперервних інновацій, де "тиждень за тижнем, місяць за місяцем або рік за роком ми зможемо винаходити речі, яких ми не очікували".
Операція "Павутина"
Нагадаємо, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників.
Безпілотники СБУ вразили чотири військові бази: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Як розповів очільник СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено понад 40 літаків стратегічної авіації РФ.
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