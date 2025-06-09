"Троянський кінь" XXI століття: адмірал НАТО розповів, як дрони України надихнули Захід

Креативність України, включно з її масштабною атакою дронів "Павутина" на авіабази Росії, може стати серйозним уроком для західних армій.

Про це заявив командувач концепціями і трансформацією НАТО адмірал П'єр Вандьє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю AFP .

"Те, що зробили українці в Росії, було троянським конем", - заявив Вандьє.

Адмірал нагадав, що історія троянського коня почалася тисячі років тому.

"Сьогодні ми бачимо, як подібна тактика переосмислюється технічною і промисловою творчістю", - додав він.

За словами Вандьє, операція показала, наскільки важливими для перемоги є інновації та адаптація, оскільки сучасні методи ведення війни змінюються з блискавичною швидкістю. "Це був справжній переворот", - сказав він.

"Ми вступаємо в динамічну епоху, коли арміям доведеться покладатися як на загальне планування, так і на адаптивне планування", - заявив адмірал.

Вандьє заявив, що ми станемо свідками безперервних інновацій, де "тиждень за тижнем, місяць за місяцем або рік за роком ми зможемо винаходити речі, яких ми не очікували".