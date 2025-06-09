"Троянский конь" XXI века: адмирал НАТО рассказал, как дроны Украины вдохновили Запад
Креативность Украины, включая ее масштабную атаку дронов "Паутина" на авиабазы России, может стать серьезным уроком для западных армий.
Об этом заявил командующий концепциями и трансформацией НАТО адмирал Пьер Вандье, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью AFP.
"То, что сделали украинцы в России, было троянским конем", - заявил Вандье.
Адмирал напомнил, что история троянского коня началась тысячи лет назад.
"Сегодня мы видим, как подобная тактика переосмысливается техническим и промышленным творчеством", - добавил он.
По словам Вандье, операция показала, насколько важны для победы инновации и адаптация, поскольку современные методы ведения войны меняются с молниеносной скоростью. "Это был настоящий переворот", - сказал он
"Мы вступаем в динамичную эпоху, когда армиям придется полагаться как на общее планирование, так и на адаптивное планирование", - заявил адмирал.
Вандье заявил, что мы станем свидетелями непрерывных инноваций, где "неделя за неделей, месяц за месяцем или год за годом мы сможем изобретать вещи, которых мы не ожидали".
Операция "Паутина"
Напомним 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков.
Беспилотники СБУ поразили четыре военные базы: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами было поражено более 40 самолетов стратегической авиации РФ.
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