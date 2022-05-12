В Тростянце возле больницы на мине подорвался трактор

В Тростянце Сумской области на мине подорвался гражданский трактор. Произошло это возле больницы, где во время боевых действий стоял российский танк.

"Возле больницы (там, где стоял вражеский танк, стрелявший по больнице) на мине подорвался гражданский трактор. Все живы, один человек получил контузию. Случилось это сегодня, 12 мая, после обеда", - написал Живицкий.

Напомним, недавно в Тростянце Сумской области следователи ГБР нашли важные документы военных РФ. В частности, они указывают на то, что оккупанты хотели захватить всю Украину.

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