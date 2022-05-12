У Тростянці біля лікарні на міні підірвався трактор

У Тростянці Сумської області на міні підірвався цивільний трактор. Сталося це біля лікарні, де під час бойових дій стояв російський танк.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає РБК-Україна .

"Біля лікарні (там, де стояв ворожий танк, що стріляв по лікарні) на міні підірвався цивільний трактор. Всі живі, одна людина отримала контузію. Трапилося це сьогодні, 12 травня, по обіді", - написав Живицький.

Нагадаємо, нещодавно у Тростянці Сумської області слідчі ДБР знайшли важливі документи військових РФ. Зокрема, вони вказують на те, що окупанти хотіли захопити усю Україну.

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