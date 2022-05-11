В Тростянце обнаружили важные документы российских военных

В Тростянце Сумской области следователи ГБР нашли важные документы военных РФ. В частности, они указывают на то, что оккупанты хотели захватить всю Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

По словам директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, вся найденная информация поступит в международные инстанции и ни один из преступников не избежит справедливого наказания.

Отмечается, что следователи осмотрели более 2 тысяч гектаров разрушенного захватчиками города. Установлены места расположения боевых частей агрессора и огневые позиции, с которых велись обстрелы. Также изъяты документы и личные вещи российских военных.

В частности, обнаружили намеренно поврежденные 322 жилых дома и гражданские объекты Тростянца.

"Следователи ГБР нашли важные документы военных ВС РФ, которые четко дают понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и приобщена к материалам дела", - сказал Сухачев.

Кроме того, установлены места, где оккупанты пытали гражданских. Зафиксировано 34 факта незаконного лишения свободы и пытки гражданских лиц.

Также проведено 29 осмотров мест событий, проведена эксгумация тел 23 погибших, в том числе двух детей.