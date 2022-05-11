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В Тростянце обнаружили важные документы российских военных

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Сумская область, Среда 11 мая 2022 13:50
В Тростянце обнаружили важные документы российских военных ГБР обнаружило важные документы оккупантов (t.me/DBRgovua)
Автор: Татьяна Самарук

В Тростянце Сумской области следователи ГБР нашли важные документы военных РФ. В частности, они указывают на то, что оккупанты хотели захватить всю Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

По словам директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, вся найденная информация поступит в международные инстанции и ни один из преступников не избежит справедливого наказания.

Отмечается, что следователи осмотрели более 2 тысяч гектаров разрушенного захватчиками города. Установлены места расположения боевых частей агрессора и огневые позиции, с которых велись обстрелы. Также изъяты документы и личные вещи российских военных.

В частности, обнаружили намеренно поврежденные 322 жилых дома и гражданские объекты Тростянца.

"Следователи ГБР нашли важные документы военных ВС РФ, которые четко дают понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и приобщена к материалам дела", - сказал Сухачев.

Кроме того, установлены места, где оккупанты пытали гражданских. Зафиксировано 34 факта незаконного лишения свободы и пытки гражданских лиц.

Также проведено 29 осмотров мест событий, проведена эксгумация тел 23 погибших, в том числе двух детей.

Напомним, что вчера, 10 мая, в Сумской области прогремело несколько сильных взрывов.

Также председатель ОВА сообщал, наступлений на Сумскую область не ожидаем, но должны быть готовыми ко всему.

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Сумская область Тростянец
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