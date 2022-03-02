В Тростянце "Байрактары" уничтожили артиллерию врага
Вооруженные силы Украины дали отпор российским оккупантам в Сумской области. Ударные беспилотники позволят перевести дух жителям Ахтырки и Тростянца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль городского головы Тростянца Юрия Бовы в Facebook.
Городской глава отметил, что российские военные пытаются сломить сопротивление украинцев в Ахтырке. Для этого они наносили артиллерийские удары из жилых кварталов Тростянца.
"Но благодаря "Байрактару" и точной наводке на цель, она уничтожена. И так должно быть и будет с каждым россиянином, пришедшим убивать наших людей!" – написал Бова
К слову, российский министр иностранных дел объявил требования к Украине для установления мира.
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