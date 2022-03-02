ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Тростянце "Байрактары" уничтожили артиллерию врага

Новина українською →
Тростянец, Среда 02 марта 2022 18:39
В Тростянце "Байрактары" уничтожили артиллерию врага Фото: Уничтоженная российская техника в Тростянце (twitter.com/666_mancer)
Автор: Антон Федорцив

Вооруженные силы Украины дали отпор российским оккупантам в Сумской области. Ударные беспилотники позволят перевести дух жителям Ахтырки и Тростянца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль городского головы Тростянца Юрия Бовы в Facebook.

Городской глава отметил, что российские военные пытаются сломить сопротивление украинцев в Ахтырке. Для этого они наносили артиллерийские удары из жилых кварталов Тростянца.

"Но благодаря "Байрактару" и точной наводке на цель, она уничтожена. И так должно быть и будет с каждым россиянином, пришедшим убивать наших людей!" – написал Бова

К слову, российский министр иностранных дел объявил требования к Украине для установления мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси