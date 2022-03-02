ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Крым, "ЛДНР" и демилитаризация: Лавров назвал требования на переговорах с Украиной

Новина українською →
Москва, Среда 02 марта 2022 18:24
Крым, "ЛДНР" и демилитаризация: Лавров назвал требования на переговорах с Украиной Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал требования российской стороны на переговорах с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Позиция России на переговорах с Украиной: Крым - это часть РФ, признание "ДНР" и "ЛНР" в административных границах, демилитаризация, которая должна иметь определенные параметры", - отметил он.

Он также уточнил, что Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности. А также предлагает договоренность, которая" будет обеспечивать законные права всех народов этой страны".

Кроме того, по мнению Лаврова, Украина должна пройти "процедуру денацификации".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласна на дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны при условии, что российские войска прекратят бомбить украинцев.

Очередной раунд должен пройти в ближайшие дни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лавров Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси