У Тростянці "Байрактари" знищили артилерію ворога
Збройні сили України дали відсіч російським окупантам на Сумщині. Ударні безпілотники дозволять перевести подих мешканцям Охтирки та Тростянця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль міського голови Тростянця Юрія Бови у Facebook.
Міський очільник відзначив, що російські військові намагаються зламати спротив українців в Охтирці. Для цього вони завдавали артилерійських ударів із житлових кварталів Тростянця.
"Але дякуючи "Байрактару" і точній наводці на ціль, її знищено. І так повинно бути і буде з кожним росіянином, що прийшов вбивати наших людей!" – написав Бова.
До слова, російський міністр закордонних справ оголосив вимоги до України задля встановлення миру.
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