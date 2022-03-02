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У Тростянці "Байрактари" знищили артилерію ворога

Новость на русском →
Тростянець, Середа 02 березня 2022 18:39
У Тростянці "Байрактари" знищили артилерію ворога Фото: Знищена російська техніка в Тростянці (twitter.com/666_mancer)
Автор: Антон Федорців

Збройні сили України дали відсіч російським окупантам на Сумщині. Ударні безпілотники дозволять перевести подих мешканцям Охтирки та Тростянця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль міського голови Тростянця Юрія Бови у Facebook.

Міський очільник відзначив, що російські військові намагаються зламати спротив українців в Охтирці. Для цього вони завдавали артилерійських ударів із житлових кварталів Тростянця.

"Але дякуючи "Байрактару" і точній наводці на ціль, її знищено. І так повинно бути і буде з кожним росіянином, що прийшов вбивати наших людей!" – написав Бова.

До слова, російський міністр закордонних справ оголосив вимоги до України задля встановлення миру.

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