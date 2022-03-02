У Тростянці "Байрактари" знищили артилерію ворога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль міського голови Тростянця Юрія Бови у Facebook.

Міський очільник відзначив, що російські військові намагаються зламати спротив українців в Охтирці. Для цього вони завдавали артилерійських ударів із житлових кварталів Тростянця.

"Але дякуючи "Байрактару" і точній наводці на ціль, її знищено. І так повинно бути і буде з кожним росіянином, що прийшов вбивати наших людей!" – написав Бова.