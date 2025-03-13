"Трошечки зламали". Берінчик із лікарняного ліжка розповів про операцію після нокауту (відео)

Берінчик записав відеозвернення до вболівальників, лежачи на лікарняному ліжку з пов'язкою на обличчі.

"Бажаю здоров'ячка! Зробили перегородку, ніс, тому що в останньому поєдинку його трішечки зламали. Всім сили, всім бокс. Краще боксу тільки бокс", – сказав спортсмен.

У ніч на 15 лютого Берінчик у поєдинку з Девісом опинився в нокдауні в третьому раунді. А у наступному, після сильного пропущеного удару в живіт, не зміг продовжити поєдинок. Рефері зупинив бій та зафіксував перемогу американця технічним нокаутом.

36-річний український боксер зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього він здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу.

Статистика свідчить, що в бою українець пропустив 20 ударів: 5 джебів та 15 – силових. Шість точних ударів американця припали у корпус Берінчика, 14 – у голову.