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"Немножечко сломали". Беринчик с больничной койки рассказал об операции после нокаута (видео)

Фото: Денис Беринчик после нокаута (x.com/trboxing)
Автор: Андрей Костенко

Экс-чемпион мира по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик перенес операцию после поражения нокаутом в титульном поединке с американцем Кейшоном Дэвисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена.

Беринчик записал видеообращение к болельщикам, лежа на больничной койке с повязкой на лице.

"Желаю здоровья! Сделали перегородку, нос, потому что в последнем поединке его немножечко сломали. Всем силы, всем бокс. Лучше бокса только бокс", - сказал спортсмен.

В ночь на 15 февраля Беринчик в поединке с Дэвисом оказался в нокдауне в третьем раунде. А в следующем, после сильного пропущенного удара в живот, не смог продолжить поединок. Рефери остановил бой и зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

36-летний украинский боксер потерпел первое поражение в своей карьере. До этого он одержал 19 побед (9 - нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге.

Статистика свидетельствует, что в бою украинец пропустил 20 ударов: 5 джебов и 15 - силовых. Шесть точных ударов американца пришлись в корпус Беринчика, 14 - в голову.

 

 

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БоксДенис Беринчик