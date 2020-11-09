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Тропический шторм "Эта" обрушился на Флориду

Автор: Андрей Козловский

В воскресенье, 8 ноября, тропический шторм "Эта" обрушился на побережье американского штата Флорида. Скорость порывов ветра в его пределах достигает 27,7 м/с.

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Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, шторм охватил архипелаг Флорида-Кис на юго-западе штата. "Эта" находится в 45 км на северо-восток от города Марафон, расположенного на архипелаге, и движется в северо-западном направлении со скоростью 22 км/ч.

Во Флориде сейчас объявлено чрезвычайное положение.

Напомним, 29 октября ураган "Зета" пересек Мексиканский залив и обрушился на южные американские штаты.

В связи с этим в Новом Орлеане погиб человек, а в штате Луизиана, произошло массовое отключение света.

Также РБК-Украина сообщало, что в сентябре жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома. из-за тропического шторма "Салли", который приблизился к городу.

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