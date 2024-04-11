Троє зрадників з кримської СБУ отримали підозри за катування людини в Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру АР Крим та Севастополя.

Що встановило слідство

Після окупації півострова у 2014 році працівники ГУ СБУ Автономної республіки Крим зрадили присязі та пішли на співпрацю з окупантами обійнявши посади співробітників "УФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополю".

"Реалізуючи політику країни-агресора щодо залякування та придушення опору населення півострова, у серпні 2016 року "правоохоронці" незаконно позбавили волі та катували громадян України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, отримавши інформацію про неодноразовий перетин потерпілим адмінмежі з АР Крим, під приводом "боротьби з диверсійно-розвідувальними групами", "силовики" незаконно затримали його на автостоянці та доставили до приміщення "ФСБ" в м. Сімферополі.



Надалі двоє з підозрюваних протягом доби застосовували до потерпілого фізичну силу, катування електричним струмом, удушення та погрози вбивством, змусивши його зізнатися у шпигунстві та зберіганні наркотичного засобу. Після цього "правоохоронці" відвезли громадянина на автостоянку, де з метою фальсифікації "доказів протиправної діяльності", провели незаконний обшук його транспортного засобу.

Наразі, судом розглядається обвинувальний акт стосовно двох фігурантів за обвинуваченням у державній зраді.