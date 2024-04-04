Агент ФСБ коригував удари по аеродромах Кіровоградської області. Його судили за держзраду

Мешканець Кропивницького шукав в області аеродроми української армії та передавав цю інформацію росіянам. За це його засудили до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йдеться

Як встановило слідство, ворожим соратником є різноробочий із Кропивницького, якого ФСБ дистанційно завербувала на початку 2023 року.

У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої антиукраїнські дописи в прокремлівських Telegram-каналах.

Встановлено, що зрадник був на прямому зв'язку з кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ, який перебував у тимчасово окупованому Криму.

Яку інформацію він передавав ворогу

Російська спецслужба просила його коригувати ракетні удари по аеродромах Сил оборони. Щоб виконати вороже завдання, зловмисник обходив периметри об'єктів авіаційної інфраструктури, де намагався виявити бойові літаки ЗСУ.

Крім того, він звертав увагу на можливу наявність поблизу потенційних "цілей" зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони.

Отримані відомості агент мав передати своєму російському куратору для коригування ворожого вогню в "обхід" української ППО.

Його визнали винним у держзраді

Правоохоронці затримали його на початку літа 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу стратегічного об'єкта. Для комунікації він використовував анонімний чат у месенджері, а кожен сеанс "листування" зрадник починав із кодового слова.

За співпрацю з окупантами він отримував грошові "перекази" в криптовалюті. Під час обшуку в затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років в'язниці. Його визнали винним у держзраді.

Вироки для поплічників РФ