UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Тролейбуси та трамваї повертаються на вулиці Києва після майже двотижневої паузи

13:35 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: Електротранспорт у Києві відновлюють поступово (facebook.com_Kyivpastrans)

У Києві з другої половини дня 16 листопада почнуть повертати на маршрути тролейбуси й трамваї. Але автобуси, які їх замінювали, ще залишаться на маршрутах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київпастранс".

Рух відновлюватимуть поступово. До кінця доби продовжать курсувати тимчасові автобуси, які дублювали маршрути електротранспорту.

Також працюватимуть автобуси, які возять пасажирів уздовж "зеленої" та "червоної" ліній метро:

  • № 1-М - від станції метро "Палац спорту" до станції "Лісова";
  • № 1-МА - від станції метро "Лісова" до станції "Арсенальна";
  • № 1-МД - від станції метро "Дарниця" до станції "Палац спорту";
  • № 3-М - від станції метро "Видубичі" до станції "Осокорки";
  • № 22-ТЛ - від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська".

"Просимо пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів", - додали в "Київпастрансі".

Нагадаємо, що з вечора 3 листопада у Києві призупинили рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі.

Як повідомляло РБК-Україна, з 13 листопада в столиці запрацювали чотири нові тимчасові тролейбусні маршрути.

Дублюючі їх автобуси скасували, а натомість запустили два нові тимчасові автобусні маршрути.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївТролейбус