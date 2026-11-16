Тролейбуси та трамваї повертаються на вулиці Києва після майже двотижневої паузи

Рух відновлюватимуть поступово. До кінця доби продовжать курсувати тимчасові автобуси, які дублювали маршрути електротранспорту.

Також працюватимуть автобуси, які возять пасажирів уздовж "зеленої" та "червоної" ліній метро:

№ 1-М - від станції метро "Палац спорту" до станції "Лісова";

№ 1-МА - від станції метро "Лісова" до станції "Арсенальна";

№ 1-МД - від станції метро "Дарниця" до станції "Палац спорту";

№ 3-М - від станції метро "Видубичі" до станції "Осокорки";

№ 22-ТЛ - від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська".

"Просимо пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів", - додали в "Київпастрансі".

Нагадаємо, що з вечора 3 листопада у Києві призупинили рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі.