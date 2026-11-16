Троллейбусы и трамваи возвращаются на улицы Киева после двухнедельной паузы

В Киеве со второй половины дня 16 ноября начнут возвращать на маршруты троллейбусы и трамваи. Но автобусы, которые заменяли их, еще останутся на маршрутах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевпасстранс".
Движение будут восстанавливать постепенно. До конца суток продолжат курсировать временные автобусы, дублировавшие маршруты электротранспорта.
Также будут работать автобусы, возящие пассажиров вдоль "зеленой" и "красной" линий метро:
"Просим пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов", - добавили в "Киевпасстрансе".
Напомним, что с вечера 3 ноября в Киеве приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме.
Как сообщало РБК-Украина, с 13 ноября в столице заработали четыре новых временных троллейбусных маршрута.
Дублирующие их автобусы отменили, а запустили два новых временных автобусных маршрута.