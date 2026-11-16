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Троллейбусы и трамваи возвращаются на улицы Киева после двухнедельной паузы

13:35 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Электротранспорт в Киеве восстанавливают постепенно (facebook.com_Kyivpastrans)

В Киеве со второй половины дня 16 ноября начнут возвращать на маршруты троллейбусы и трамваи. Но автобусы, которые заменяли их, еще останутся на маршрутах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевпасстранс".

Движение будут восстанавливать постепенно. До конца суток продолжат курсировать временные автобусы, дублировавшие маршруты электротранспорта.

Также будут работать автобусы, возящие пассажиров вдоль "зеленой" и "красной" линий метро:

  • № 1-М - от станции метро "Дворец спорта" до станции "Лесная";
  • №1-МА - от станции метро "Лесная" до станции "Арсенальная";
  • № 1-МД - от станции метро "Дарница" до станции "Дворец спорта";
  • № 3-М - от станции метро "Выдубичи" до станции "Осокорки";
  • № 22-ТЛ - от улицы Тростянецкой до станции метро "Лыбидская".

"Просим пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов", - добавили в "Киевпасстрансе".

Напомним, что с вечера 3 ноября в Киеве приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме.

Как сообщало РБК-Украина, с 13 ноября в столице заработали четыре новых временных троллейбусных маршрута.

Дублирующие их автобусы отменили, а запустили два новых временных автобусных маршрута.

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